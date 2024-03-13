الأربعاء 13 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يوجه بحصر مخلفات الهدم بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي

محافظ القليوبيه يوجه
محافظ القليوبيه يوجه بحصر مخلفات الهدم بحرم الطريق الدائري

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة ميدانية لحصر كميات تراكم مخلفات الهدم والتطوير بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي بحي غرب شبرا ومدينة قليوب ومنطقة القطاوي ونفق شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة؛ لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء ومدن المحافظه وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.  

وخلال الجولة وجه المحافظ، مسئولى الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بحصر تلك التراكمات ووضع خطه لرفع التراكمات والتخلص الآمن منها.

كما وجه المحافظ، بضبط أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها مناشدا المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.

ووجه الهجان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات.

واستكمل المحافظ، الجولة داخل انفاق المشاه (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كليه الزراعة)  بحي غرب شبرا الخيمة؛ للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا على رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة  لضمان استدامة الخدمة.

خلال الجولة، تفقد المحافظ نفق كلية الزراعه بحي غرب شبرا الخيمة حيث لاحظ عدم وجود كشافات إناره  داخل النفق وعلي الفور وجه بالتنسيق مع مديرية الأمن بالقليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخري وتأمين الأنفاق. 

واختتم محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال ازالة مقهي مخالف على الطريق الزراعى بطوخ حيث تمت إزالة على مساحة 6 قيراط ضمن الموجة 22 لازالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

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