البنك الزراعى يتبرع بـ500 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طه عبدالعزيز، رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لقبول تبرع البنك الزراعى بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة، في صورة قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بعدد من القسائم قيمتها 200 جنيه تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته، من أى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

وأكد طه عبدالعزيز، رئيس قطاع البنك الزراعى بمحافظة القليوبية، أن هذا التبرع في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

من جهته، عبر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تقديره وسعادته للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأوضح سامي عبدالصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية.