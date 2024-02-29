5 سنوات لعاطل في «إحداث عاهة لموظف بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم، عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة ضرب موظف بالمعاش بـ«شومة» واصابته بعاهة مستديمة في وجهه بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.

كشف أمر إحالة المتهم ويدعى “ع.ر” عاطل إلى محكمة الجنايات ضرب عمدًا المجني عليه ويدعى «ع ع إ» 60 سنة بالمعاش بأن انهال عليه ضربًا على وجهه بـ«شومة» محدث به عدة إصابات تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف الأبصار بعينه اليمني والتي تقدر نسبتها «24 %».

أشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة عبارة عن «شومة» ما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية.