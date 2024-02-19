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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطفل فى سوهاج

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بإحداث عاهة مستديمة لطفل، بالسجن 3 سنوات، في سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم "م. م"، 25 سنة، عاطل، بالتعدى بالضرب بـ"شومة" على المجنى عليه "ع.ا.ش"، مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له، وهي استئصال الطحال بنسبة 25%، بسبب خلافات بينهما.

 وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن 3 سنوات عاهة مستديمة سوهاج محكمة جنايات سوهاج النيابة العامة

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