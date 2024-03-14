محافظ القليوبية يأمر بإزالة "شونة" لمواد البناء على أرض زراعية بشبين القناطر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وتفقد “الهجان” مدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه مشددا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.



وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي وقت سابق، قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق أبو حشيش بمدينة بنها وشارع حسين سليمان بمدينة طوخ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.

واستهل المحافظ، الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلغ طوله 650 متر وعرضه 18 متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذا تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وجاري وضع طبقه الأسفلت السطحية.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان الى مزلقان القطار من امام مجلس المدينه طوخ والذي يبلغ طوله٤٢٠ م طولي،حيث تم تكسير الاسفلت المتهالك وانشاء أرصفة خرسانية وبلاط انترلوك.