حبس مقاول قتل زوجته فى القليوبية

قررت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية، حبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت إثر نشوب خلافات زوجية بينهما.

حبس «مقاول» قتل زوجته في القليوبية

وشهدت منطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية واقعة قتل مأساوية راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، حيث انهال عليها ضربًا بعصا حتى سقطت على الأرض وفارقت الحياة وقام بنقلها للمستشفى في محاولة لإسعافها وادعاءه سقوطها وارتطام رأسها على الأرض.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول ربة منزل تدعى «ر ج» جثة هامدة وبها عدة إصابات بالرأس، وبسؤال زوجها أفاد بأنها سقطت وارتطم رأسها بالأرض.

انتقل المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز قليوب، وتبين بالكشف على المتوفاة وجود شبهة جنائية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة ويعمل مقاولًا، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام على إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب وإصابتها بضربها على رأسها بـعصا فسقطت على الأرض ولفظت أنفاسها.

أضافت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم، وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول إخفاء الواقعة بالادعاء سقوطها والارتطام بالأرض إلا أنه بالكشف عليها بمستشفى قليوب تبين وجود شبهة جنائية وآثار ضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار، معاونو مباحث مركز قليوب من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.