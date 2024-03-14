100 عملية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفرشكر التخصصى فى القليوبية

احتفل قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، بنجاح إجراء 100عملية جراحية للمخ والأعصاب والعمود الفقري منذ افتتاح قسم المخ والأعصاب بالمستشفى فى شهر نوفمبر 2022، برئاسة الدكتور إبراهيم الغريب، رئيس القسم، بإصرار وعزيمة وكفاح توفير خدمة طبية متميزة لمرضى المخ والأعصاب بنطاق المستشفى، والتي كانوا محرومين منها سنوات ويتحملون مشقة وعناء السفر رغم آلامهم إلى مستشفيات تحتاج مسافات بعيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لراحة وخدمة المرضى والعمل على علاجهم وراحتهم.

وقال الدكتور إبراهيم الغريب، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى كفرشكر التخصصى، إنه تم نجاح إجراء 100 حالة عمليات نزيف بالمخ منذ افتتاح القسم فى نوفمبر عام 2022 بالجهود الذاتية، وتم التدرج حتى اكتمل حلم وجود قسم مخ وأعصاب داخل المستشفى بمعاونة إدارة المستشفى فى ذات الوقت.

وأضاف الغريب أن كثيرًا من الحالات الخطرة تأتي إلى المستشفى وهى حافة الموت بسبب شدة النزيف الداخلي بالمخ، وقد تكون محولة من مستشفيات أخرى أو حالات الحوادث والطوارئ التى تستقبلها المستشفى، ويتم الاستدعاء فى أى وقت لا يفرق معنا النوبتجيات، فجميعنا يكون كخلية نحل سواء ليلًا أو نهارًا للتدخل السريع بإجراء العمليات الجراحية الخطيرة التى هى بمثابة إنقاذ روح وحياة إنسان وتحقيق أهداف جهود الدولة فى حسن رعاية وخدمة المرضى.

وأكد الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى كفرشكر التخصصي، أن نسبة نجاح عمليات المخ والأعصاب والعمود الفقري كبيرة جدًا داخل المستشفى، والمستشفى يسعى جاهدًا لتقديم الخدمات الصحية فى كل التخصصات الطبية من خلال التعاقد مع أطباء استشاريين فى كل التخصصات غير الموجودة بالمستشفى، حتى تصبح على خريطة المستشفيات المتقدمة فى جراحة المخ والأعصاب وفى تقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى بإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح ناجي أن المستشفى شارك في المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المواطنين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة تكافل وكرامة لعلاج غير القادرين ومبادرة فحص مرضى الأورام بقسم الأشعة التخصصية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات المختلفة ومبادرة الكشف على الأمراض الوراثية فى حديثى الولادة ومبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحقيقًا لأهداف القيادة السياسية بتوفير أعلى درجات الخدمة للمرضى غير القادرين ومرضى الأمراض المزمنة.