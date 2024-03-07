الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

إصابة طالبة سقطت من علو أثناء تعليقها زينة رمضان بالقليوبية

سقوط طالبة أثناء
سقوط طالبة أثناء تعليقها زينة رمضان

أصيبت طالبة عمرها 15 عامًا، بكسور بالقدمين والجسد إثر سقوطها من الطابق الأول في منزلها بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان، ابتهاجا بقدومه، وتم نقل المصابة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابة.

إصابة طالبة سقطت من علو أثناء تعليقها زينة رمضان بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بإصابة طالبة بالصف الثالث الإعدادي بدائرة القسم إثر سقوطها من علو.

انتقلت قوة أمنية وتبين سقوط الطالبة من الطابق الأول بمسكنها أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك ابتهاجا بقدومه، فسقطت وصيبت بعدة كسور في القدمين والجسد، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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