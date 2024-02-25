وفد الأقباط الكاثوليك يزور قسم شرطة ثان العبور بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك

زار اليوم، وفد من كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بالعبور، بقيادة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، قسم شرطة ثان العبور، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وحرص الوفد الكنسي على تهنئة السيد المأمور المقدم، محمد محي، والرائد محمد غزال، نائب مأمور القسم، اللذان رحبا، بوفد الكنيسة الكاثوليكية بالعبور.

وأعرب الأب مينا عن امتنانه لمجهودات مأمور القسم، ونائبه، وجميع أعضاء الهيئة الشرطية ضباطًا، وجنودًا، لمجهوداتهم في حفظ الأمن، والاستقرار، بمدينة العبور، متمنيًا لهم دوام الصحة، والعافية، والسداد في أمانة المسؤولية عن الشعب المصرى، في هذه الأيام المباركة، بحلول شهر رمضان المبارك، وأيضًا أيام الصوم المبارك للكنيسة.

في سياق متصل، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس العيد الرابع لتأسيس الإيبارشية، وافتتاح سنة الصلاة، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأبوقرقاص.

كذلك، تم الاحتفال بالذكرى الرابعة للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بشارة، حيث شارك في الصلاة نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الإيبارشية، بالإضافة إلى قادة الأنشطة، والمجالس الرعوية.

تضمن الاحتفال كلمة من الأنبا توما، تحدث فيها حول "هيكلية الإيبارشية من الناحية الروحية والقانونية"، مشيرًا إلى أهمية دور الأعضاء البنّاء، للبنيان، والخير العام، وأبوّة الأب الأسقف، ومعنى الكنيسة، ودور العلمانيين في الخدمة.

وأعطى الأب يونان إستمالك كلمة شكر، باسم الآباء الكهنة لنيافة الأنبا بشارة، لما يقدمه بالإيبارشية من رعاية، وحب، وعطاء، وتدبير حسن.

وفي حوار مع راعي الإيبارشية، أداره الأب ملاك وهبة، تحدث نيافة المطران حول "واقع الإيبارشية وتطلعاته للغد"، موصيًا الجميع، ليكونوا يدًا واحدة، وقلبًا واحدًا.

الجدير بالذكر أن الأنبا بشارة أكد أهمية تكريس هذه السنة للصلاة، حيث أوصى الآباء الكهنة بالزيارات، والصلوات، داخل المنازل، لأن الصلاة تمنح السلام للأسرة، والكنيسة، وانتهى الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية، والتقاط الصور الختامية.



