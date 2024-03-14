الخميس 14 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث مستجدات أعمال النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث مستجدات أعمال النظافة بشبرا الخيمة

 عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا بشركة  نهضة مصر المسند إليها أعمال النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص، لمتابعة مستجدات أعمال النظافة بالشوارع وتقييم نجاح المنظومة خلال الشهر الماضي وبهدف تعزيز الجهود وبحث المزيد من التنسيقات المشتركة بين الشركة والمحافظة لتلافي الملاحظات التي تحد وتؤخر من نجاح المنظومة على أرض الواقع، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل.

وخلال الاجتماع أكد محافظ القليوبية أنه يتابع منظومة النظافة بتلك المدن منذ أن تولت الشركة المهام بشكل يومي وتم رصد عدد من الإيجابيات والسلبيات  بالمنظومة، حيث ظهر مؤخرا تحسن ملحوظ في بعض الشوارع من بينها محور الفريق العصار وشارع 135،  مؤكدا أن هناك عدد من الشوارع تحتاج إلى مزيد من الجهد وعلى رأسها شارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو.

وتابع المحافظ: "نحن حريصون على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لشركة نهضة مصر لضمان نجاحها في عملها  ونأمل من جميع العاملين بالشركة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة العامة " 

وخلال الإجتماع تم تقديم عرضا تفصيليًا عن مستجدات أعمال النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص، مشيرًا إلى أن الشركة قد بدأت بالفعل في العمل، وأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان نظافة الشوارع والأماكن العامة حيث تم مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين منظومة النظافة، منها توفير المزيد من المعدات والآلات لجمع القمامة، وزيادة عدد عمال النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني من أمام المنازل وتفعيل عملية كنس الشوارع الرئيسية والداخليه وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. 

وخلال الإجتماع تم الاتفاق على خطة عمل سيتم خلالها ملافاة جميع الملاحظات السلبية التي تم رصدها من خلال زيادة عدد العمالة والمعدات بالشوارع والاهتمام بالمظهر الحضاري ومنع التراكات. 
  

محافظ القليوبية نهضة مصر النظافه العامة رفع القمامة عبدالحميد الهجان

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