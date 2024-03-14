ندوة حول "التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية" بجامعة بنها

عقدت كلية التجارة بجامعة بنها، ندوة توعوية حول "التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية"، بالتعاون مع مجمع إعلام بنها، في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي.



وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتناولت الندوة توعية الطلاب بمفهوم التغيرات المناخية، ومظاهرها المختلفة، ومخاطر هذه التغيرات على خطط التنمية، والجهود المبذولة دوليًا ومحليًا، من خلال الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، لمواجهة التغيرات المناخية لتحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.