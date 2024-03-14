بتكلفة 2.4 مليار جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مستشفى شبين القناطر

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات، حيث تفقد المحافظ اليوم أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مبادرة حياة كريمة.

تأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها قبل أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وتقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 2.4 مليار جنيه.

أوضح المحافظ أنه جار العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من أربعة مبان مختلفة المبني الرئيس للمستشفى، بالإضافة إلى مبنى لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبنى للغازات الطبية، ووصل إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلى 78%، كما وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية للمبنى ككل إلى 23%.

وأضاف الهجان، أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات وجار العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها، حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

أكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية؛ تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بالانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

