الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على عاطل متهم بسرقة مكتب شحن وتفريغ فى شبرا الخيمة

ضبط عاطل بتهمة سرقة
ضبط عاطل بتهمة سرقة مكاتب شحن وتفريغ بشبرا الخيمة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن غموض سرقة محتويات خزانة من أحد مكاتب الشحن والتفريغ بمدينة شبرا الخيمة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مالك أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم يفيد بسرقة محتويات الخزانة الخاصة بالمكتب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تسلل إلى المكتب ليلا، وتمكن من فتح الخزانة وسرقة محتوياتها وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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