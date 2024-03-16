السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح برنامجًا تدريبيًا لإعداد كوادر جديدة

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح برنامج تدريبى لإعداد كوادر

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، دورة تدريبية TOT المدرب المشارك والذي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وحاضر رئيس الجامعة خلال الدورة، مشيرًا إلى أهمية تأهيل المشاركين من أجل تقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كل العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية. 

وأضاف "الجيزاوي"، أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجيه للتطوير بالجامعة.

من جهته، قال الدكتور هاني شحتة، مدير المركز، إن المركز أعدَّ برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، مشيرًا إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مدى 4 أيام متتالية، وتضم 31 متدربًا من منسوبي الجامعة ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

كما عقدت كلية التجارة بجامعة بنها ندوة توعوية عن " التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية " بالتعاون مع مجمع إعلام بنها في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي.

وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي غنيمي، عميد كلية التجارة، والدكتور مجدي مليجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
وتناولت الندوة توعية الطلاب بمفهوم التغيرات المناخية، ومظاهرها المختلفة، ومخاطر هذه التغيرات على خطط التنمية، والجهود المبذولة دوليا ومحليا من خلال الاستراتيجية الوطنية  المصرية لتغير المناخ 2050 لمواجهة التغيرات المناخية لتحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى برامج تدريبية كوادر بشرية تنمية مهارات

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