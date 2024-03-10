الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادًا لاستقبال رمضان.. افتتاح معرض جامعة بنها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جانب من المنتجات
جانب من المنتجات

افتتح الدكتورناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة. 


جاء ذلك بحضور  الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة،  والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم، وعدد من وكلاء  الكليات، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع الأستاذ وائل فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الإجتماعية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس  بجامعة بنها. 

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واستمع رئيس الجامعة ونائبه إلي شرح من عمداء الكليات المشاركة فى المعرض حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية " اللحوم، والدواجن، والأرانب، والبيض، والألبان، والخضروات المختلفة، والمنظفات الصناعية، بالإضافة إلي مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المعرض يأتى فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى ان جميع المعروضات عالية الجودة وتباع بأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.


من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن المعرض ضم منتجات كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم ويأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مضيفا أن الاقبال علي المنتجات التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار يؤكد علي الثقة التي تتمتع بها منتجات جامعة بنها.


وأشارت رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المعرض أنه تم التنسيق مع جميع الكليات المشاركة لتقديم جميع المنتجات، وتم تخصيص مكان المعرض بكلية التجارة تيسيرا علي العاملين بالجامعة والمواطنين.

رئيس جامعة بنها الدكتورناصر الجيزاوي معرض الجامعة رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة

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