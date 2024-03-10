الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة السياحة تشارك فعاليات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في السفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، في فعاليات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي أقيمت في مدينة الرياض لبحث سبل التعاون بين البلدين في كل المجالات.

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خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية

وأوضح السفير خالد ثروت، أنه تم خلال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات من بينها السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها، مشيرًا إلى ما تمت مناقشته على صعيد القطاع السياحي، خلال فعاليات اللجنة، حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة السياحة السعودية لإعداد خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية المشتركة لجذب السائحين من المناطق المستهدفة.

كما تم كذلك بحث التعاون في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي لرفع إمكانياتهم ومهاراتهم العملية وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل فنية بين المتخصصين من الجانبين، وكذلك التعاون في تنمية وتطوير الأنشطة السياحية البحرية.

وكان قد افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، كما قام بجولة داخل الجناح والتقى بالعارضين المصريين، كما حظى الجناح المصري بإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وتم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.
ويضم الجناح المصري الذي تبلغ مساحته 1178 م2،  96 عارضًا يمثلون 51 منشأة فندقية، و41 شركة سياحية، و4 شركات طيران.
وجاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

واستمرت فعاليات البورصة من 5 إلى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياح.

وزارة السياحة والآثار السياحة السياحة والكهرباء للجنة المصرية السعودية مدينة الرياض

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