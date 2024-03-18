اعمليها متشتريهاش.. طريقة عمل حلوى بودينج ببذور الشيا بالمانجو فى دقائق برمضان

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة عمل بودينج ببذور الشيا بالمانجو

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل بودينج ببذور الشيا بالمانجو بشكل مختلف تماما.

مكونات عمل بودينج ببذور الشيا بالمانجو

بذور شيا

مانجو

زبادى يوناني

عسل نحل

طريقة للتحضير:

ضعي المكونات فى وعاء واتركيها فى الثلاجة ٣ ساعات.

فوائد بذور الشيا

يعزز المناعة

وذلك بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين هـ والزنك في بذور الشيا وده بيساعد في تقوية المناعة وتعزيز الصحة العامة.

تساعد في إنقاص الوزن

هناك بعض الدراسات البحثية بتأكد فاعلية بذور الشيا فى فقدان الوزن لأنها بتقلل من الشهية وبتزود الحرق.

تزيد الطاقة والتركيز الذهني

شرب مشروب بذور الشيا بيعزز مستويات الطاقة إلى جانب أنه يقلل الشعور بالتعب وبيحسن من التركيز العقلي.

تدعم صحة القلب

أظهرت الدراسات البحثية أن تناول بذور الشيا بيخفض من مستويات الكوليسترول وبيساعد وجود مركبات مضادات الأكسدة مثل البوليفينول في الحماية من أمراض القلب.

يخفض مستويات السكر في الدم

يساعد تناول بذور الشيا ممزوجة مع القرفة في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مضاعفات مرض السكري وتحسين مقاومة الأنسولين.

تخفض الالتهاب

الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا يساعد فى الحفاظ على شباب البشرة والشعر لغناها بمضادات الأكسدة والبوليفينول اللى بيكون ليها القدرة على محاربة الشيخوخة وتعزيز نمو الشعر.

لذا يجب الحرص على تناول تلك الحلوى الصحية بشكل مستمر خلال شهر رمضان للاستفادة من القيمة الغذائية العالية له.