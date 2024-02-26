الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

هذا ما يحدث في جسمك عند تناول بذور الشيا يوميًا

بذور الشيا
بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا واحدة من أفضل الأطعمة الفائقة، فهي تحتوي على كمية كبيرة من القيمة الغذائية والفوائد  الصحية المتعلقة بتناول بذور الشيا يوميا، ونهوضح فىا لسطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بتناول بذور الشيا يوميا.

 يعتبر بذور الشيا  خالية من الغلوتين بشكل طبيعي ويساعد في فقدان الوزن، فإنه مصدر نباتي رائع لأحماض أوميغا 3 الدهنية. يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويحسن المناعة.

الجرعة اليومية الموصى بها

من الآمن تناول حوالي 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا مرتين يوميًا.

فكما جاء في الموقع، فأنه نظرًا لجودة وكمية البروتين العالية الموجودة في بذور الشيا، فأنها من المغذيات الكبيرة الصديقة لفقدان الوزن والتي تظهر أنها تساعد في إنقاص الوزن، ومعظم الكربوهيدرات الموجودة في بذور الشيا عبارة عن ألياف، تتغذى الألياف على البكتيريا الصديقة في أمعائك وتساعد في الحفاظ على تغذية جيدة وصحية للنباتات المعوية، وهذا يحسن عملية الهضم وصحة المعدة بشكل عام.

من يجب أن يبقى بعيدا عن تناول بذور الشيا.

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي الحد من تناول بذور الشيا. الكثير من الألياف يمكن أن يسبب مشاكل للبعض مثل الغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك وآلام البطن. عادةً، شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يزيل مثل هذه المشكلات، لكن هذا يختلف من جسم لآخر.

يمكن أن تكون بذور الشيا محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون البلع بسهولة حيث قد يختنقون. تعتبر حساسية بذور الشيا نادرة، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية.

ومن المعروف أن بذور الشيا تخفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم. لذا يجب على من يتناول أدوية لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم الحذر.

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