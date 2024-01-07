الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

4 أطعمة مفاجئة لتقليل التوتر وتعزيز صحة الدماغ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناول أطعمة مليئة بالسكريات والدهون لفترة طويلة من الوقت  قد يكون له تأثير على مستويات التوتر لديك، يمكن أن يعزى أي نوع من التقلبات المزاجية وانخفاض مستويات الطاقة وانخفاض الإنتاجية إلى نقص بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، فعناصر المغنيسيوم والزنك والكالسيوم والحديد والنياسين التي تساعد في إدارة مستويات التوتر لديك وفقًا للأبحاث.

ووفقًا لموقع hindustantimes  تناول الطعام الصحي يمكن أن يحسن مزاجك، في حين أن الانغماس غير الصحي يمكن أن يفعل العكس - ويجعلك تشعر بالتوتر،  نشارك سويا  قائمة من الفواكه والخضروات تعمل على  تعزيز وظائف المخ وتقليل الأفكار المسببة للتوتر.

احتضان شخص تهتم به يساهم في تخفيف التوتر.. دراسة

أعراض التوتر المرتفع

يبدأ كابور بشرح أعراض التوتر المرتفع سواء كان ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي أو زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: التوتر يصرف الانتباه عن عملية الهضم.

زيادة الوزن: يؤدي ارتفاع هرمونات التوتر إلى تخزين الجسم للوزن

ارتفاع ضغط الدم: تنقبض الأوعية الدموية للسماح بالنقل السريع للمواد الغذائية

ارتفاع نسبة السكر في الدم: يتم تحويل الجلوكوز لاستخدامه كمصدر إضافي للطاقة

أطعمة للتغلب على التوتر

1. الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك الذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم وينظم ضغط الدم. أضف البنجر إلى الخضار المحمصة المفضلة لديك. اصنعي سلطة البنجر الباردة مع بذور اليقطين وجبنة الفيتا وزيت الزيتون.

2. التوت

يساعد التوت المذهل في تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز الوظيفة الإدراكية. أنها تساعد على حماية الدماغ وتعزيز إدارة الحالة المزاجية بشكل أفضل. أضفه إلى العصائر ودقيق الشوفان. تناول وعاء من التوت الأزرق الطازج.

3. الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تدعم صحة الدماغ وتساعد على تنظيم هرمونات التوتر، ويساعد الأفوكادو في الحفاظ على ضغط الدم المتوازن، وتعزيز القدرة على مقاومة الإجهاد بشكل عام، أضف على الخبز المحمص العجين الحامض أو السلطات. تناوله كغواكومولي مع الخضار.

4. الرمان

يحارب الرمان أو الأنار الأضرار التأكسدية التي تحدث أثناء الإجهاد. يحتوي الرمان على نشاط مضاد للأكسدة أعلى من النبيذ والشاي الأخضر، تناول عصير الرمان بانتظام يمكن أن يكون له نشاط مضاد للاكتئاب، أضفه إلى الزبادي والسلطة، تناول وعاء صغير من الرمان.

نسبة عالية من السكر الأفوكادو التوت الشمندر أطعمة للتغلب على التوتر

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