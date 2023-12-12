الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احتضان شخص تهتم به يساهم في تخفيف التوتر.. دراسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكن أن يساعد احتضان شخص تهتم به في تخفيف التوتر، وذلك بفضل إطلاق الأوكسيتوسين، "هرمون الحب". تعزز هذه المادة الكيميائية مشاعر الدفء والتواصل وتخفض هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، ولا يقتصر الأمر على النساء فقط؛ تنطبق فوائد الحضن على تخفيف التوتر على الجميع. 

يصبح العثور على لحظات من العزاء في منتصف حياتنا اليومية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن صحي. والمثير للدهشة أن إحدى الطرق الأساسية والممتعة لتحقيق ذلك هي ممارسة الاحتضان القديمة.

 ولكن ما هو سر سحر العناق الحنون

هذه المادة الكيميائية المذهلة لا تعزز مشاعر الدفء والتواصل فحسب، ولكنها تلعب أيضًا دورًا مهمًا في إدارة التوتر، أثناء احتضانك، ينتج جسمك موجة من الأوكسيتوسين، مما يؤدي إلى تأثير مهدئ يمكن أن يغير حياتك من أجل رفاهيتك. فكر في سيناريو تتصاعد فيه فقاعات الضحك، وتتلاشى عوامل التشتيت، ويبدو أن المشكلات قد تم حلها دون عناء - وكل ذلك بينما ينخفض ​​ضغط دمك بلطف. هذا ليس حلما. إنه تأثير الأوكسيتوسين في العمل، الذي يخفض الكورتيزول بشكل فعال، وهو "هرمون التوتر" المخيف. لذلك، بينما أنت ملتف بين ذراعي شخص مميز، فإنك لا تشارك لحظة فحسب؛ أنت أيضًا منخرط في طقوس تخفيف التوتر.

وإليك حقيقة مثيرة للاهتمام: لا تقتصر فائدة القلب والأوعية الدموية على جنس واحد. في حين تركز الأبحاث على النساء، فإن فوائد الاحتضان لتخفيف التوتر تنطبق على الجميع، بغض النظر عن الجنس. إنه احتضان عالمي، يوفر الراحة والهدوء للجميع، ومع ذلك، فإن المزايا لا تنتهي عند هذا الحد. الأوكسيتوسين، الذي يتم إطلاقه أثناء جلسات الحضن، له خصائص مسكنة للألم.

 يتوق الباحثون إلى التحقق من إمكاناته كمسكن طبيعي للآلام، مما يزيد من الحجة القائلة بأن الحضن الصادق يمكن أن يكون ترياقًا قويًا لعدم الراحة الجسدية.

فكر في قوة تعزيز المناعة التي يوفرها العناق الموثوق به إذا لم يكن ذلك كافيًا. قد يتعرض جهازك المناعي للتحدي خلال أوقات التوتر، مما يجعلك أكثر عرضة للأمراض، من ناحية أخرى، قد يكون الحضن هو السلاح السري لجسمك، حيث يوفر درعًا ضد الفيروسات ويحتمل أن يخفف الأعراض إذا كنت مريضًا بالفعل،  إن فن الاحتضان هو أكثر من مجرد تعبير جميل عن المودة؛ إنها أيضًا استراتيجية لتخفيف التوتر، لذا، في المرة القادمة التي تشعر فيها بأن الحياة أصبحت أكثر من اللازم، ابحث عن حضن دافئ ومريح. سيكون جسدك وعقلك وقلبك ممتنًا بلا شك.

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