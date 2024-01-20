السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين

بذور اليقطين هي البذور التي تنمو داخل القرع، وتساعد في  توفير البروتين والدهون غير المشبعة والألياف والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، فتحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة بما في ذلك الفينولات والفلافونويدات، وتساعد الفينولات على مقاومة المركبات الضارة للخلايا في الجسم، والتي قد تحمي من الشيخوخة والمرض.

وكما جاء في موقع "هيلث"، فأن بذور اليقطين تحتوي على المزيد من الفينولات والفلافونويدات، وبذور اليقطين المحمصة متاحة للشراء، ولكن تحميص بذور اليقطين  وتوفر بذور اليقطين دهونًا أكثر من البروتين أو الكربوهيدرات، وتعتبر بذور اليقطين هي المصدر الرئيسي للمغنيسيوم، هذا المعدن ضروري لأكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات، ودعم نظام المناعة الصحي، والحفاظ على ثبات ضربات القلب، وتقوية العظام، ويساعد المغنيسيوم أيضًا الجسم على إنتاج الطاقة وإدارة مستويات السكر في الدم.

وأظهرت الدراسات  أن بذور اليقطين تساعد في تقليل أعراض تضخم البروستاتا، وتساعد في تحسين صحة القلب لدى النساء اللاتي مررن بفترة انقطاع الطمث، مثل خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.، كما تعتبر بذور اليقطين من أبرزا لبذوور التى تساعد السيدات على الوقاية من التعرض للغصابة بسرطان الثدي، وذلك نظرا لانها تساعد فى تنظيم هرمون الأستروجين لدى السيدات وبالتالىا لوقاية من مخاطر التعرض للإصابة ببرطان الثدي، كما يعتبر مصدر ممتاز لتنظيم الهرمونات فى الجسم لدى السيدات خاصة بعد سن الأربعين.

 القيمة الغذائية لبذور اليقطين:

 

السعرات الحرارية: 163

الدهون: 13.9 جرام

الكربوهيدرات: 4.17 جرام

الألياف: 1.84 جرام

البروتين: 8.45 جرام

المغنيسيوم: 156 مل، 37% من القيمة اليومية

الزنك: 2.17 مل، 19.7% من القيمة اليومية

الحديد: 2.29 مل، 12.7% من القيمة اليومية

ماذا يحدث في جسمك عند تناول بذور اليقطين بذور اليقطين ماعلاقتها بالسرطان السرطان بذور اليقطين هي البذور القرع

مواد متعلقة

خدعوك فقالوا "السبانخ مليئة بالحديد".. أطعمة تُجنبك الإصابة بفقر الدم

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها لمريض الكلى

في اليوم العالمي للتغذية.. تعرف على الطعام المناسب لنمو الأطفال

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

ما هي الأطعمة الغنية بالحديد لعلاج فقر الدم؟

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية