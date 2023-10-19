فوائد بذور الشيا سؤالًا يتم تداوله على محركات الإنترنت وعبر موقع "جوجل" لمعرفة طرق تناولها وفوائدها الصحية.

بذور الشيا

وبدأ الكثير من الناس في البحث عن كيفية استخدام بذور الشيا والاستفادة من فوائدها الطبية، ويمكن تناولها دون طحن أو نقع من خلال وضع الحبيبات في كوب ماء ثم تناولها، ويمكنك الآن معرفة فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح من خلال هذا التقرير المفصل، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

هناك الكثير والعديد والفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها عقب تناول بذور الشيا، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

أثبت الأطباء أن بذور الشيا تعزز صحة الدماغ لأنها تحتوي على الأوميجا- 3 والأوميجا- 6، وتساهم بذور الشيا في تخفيض ضغط الدم المرتفع لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف المفيدة لصحة الإنسان.

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

1 - تعمل بذور الشيا على تحسن صحة القلب والشرايين.

2 - تعمل على تقوية جهاز المناعة.

3 - تعمل على تحسين الهضم ومكافحة الاضطرابات الهضمية.

4 - تعمل على تحسن صحة العيون.

5 - تساعد على إنقاص الوزن.

6 - تناولها يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

7 - تعمل على رفع مستويات الطاقة في الجسم.

8 - تنظيم مستويات سكر الدم.

9 - تحسن مظهر البشرة وتجعلها خالية من حب الشباب.

طريقة تجهيز بذور الشيا لتناولها

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

تجهيز بذور الشيا لتناولها سهلة جدًا، وذلك من خلال نقع بذور الشيا في الماء أو في سائل ما، ثم تترك لمدة تتراوح بين 30-120 دقيقة قبل تناولها، لتحفيز هذه البذور لإطلاق مثبطات أنزيمية طبيعية تساعد على تضخم البذور وظهور مادة هلامية حول البذرة، وعندما تنتفخ البذور ويتغير شكلها بالطريقة المذكورة فإن قدرة الجسم على الاستفادة منها ترتفع، إذ يساعد اتباع هذه الطريقة لتناول بذور الشيا لتكون سهلة البلع.