الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

بذور الشيا
بذور الشيا

فوائد بذور الشيا سؤالًا يتم تداوله على محركات الإنترنت وعبر موقع "جوجل" لمعرفة طرق تناولها وفوائدها الصحية.

بذور الشيا

وبدأ الكثير من الناس في البحث عن كيفية استخدام بذور الشيا والاستفادة من فوائدها الطبية، ويمكن تناولها دون طحن أو نقع من خلال وضع الحبيبات في كوب ماء ثم تناولها، ويمكنك الآن معرفة  فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح من خلال هذا التقرير المفصل، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح
txt

خبير تغذية: تناول حبوب بذور الشيا والكتان "موضة"

فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

هناك الكثير والعديد والفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها عقب تناول بذور الشيا، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

أثبت الأطباء أن بذور الشيا تعزز صحة الدماغ لأنها تحتوي على الأوميجا- 3 والأوميجا- 6، وتساهم بذور الشيا في تخفيض ضغط الدم المرتفع لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف المفيدة لصحة الإنسان.

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

1 - تعمل بذور الشيا على تحسن صحة القلب والشرايين.
2 - تعمل على تقوية جهاز المناعة.
3 - تعمل على تحسين الهضم ومكافحة الاضطرابات الهضمية.
4 - تعمل على تحسن صحة العيون.
5 - تساعد على إنقاص الوزن.
6 - تناولها يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام.
7 - تعمل على رفع مستويات الطاقة في الجسم.
8 - تنظيم مستويات سكر الدم.
9 - تحسن مظهر البشرة وتجعلها خالية من حب الشباب.

طريقة تجهيز بذور الشيا لتناولها

تقوية جهاز المناعة.. فوائد بذور الشيا وطرق تناولها بشكل صحيح

تجهيز بذور الشيا لتناولها سهلة جدًا، وذلك من خلال نقع بذور الشيا في الماء أو في سائل ما،  ثم تترك لمدة تتراوح بين 30-120 دقيقة قبل تناولها، لتحفيز هذه البذور لإطلاق مثبطات أنزيمية طبيعية تساعد على تضخم البذور وظهور مادة هلامية حول البذرة، وعندما تنتفخ البذور ويتغير شكلها بالطريقة المذكورة فإن قدرة الجسم على الاستفادة منها ترتفع، إذ يساعد اتباع هذه الطريقة لتناول بذور الشيا لتكون سهلة البلع.

فوائد بذور الشيا بذور الشيا الشيا طريقة تجهيز بذور الشيا تجهيز بذور الشيا

مواد متعلقة

خبير تغذية: تناول حبوب بذور الشيا والكتان "موضة"

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا برفح فى غزة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف محيط مستشفى القدس بغزة وسقوط شهداء وجرحى

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف محيط كفرشوبا جنوبى لبنان

عاجل.. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

عاجل.. اعتقال نحو 500 معارض للحرب فى غزة داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا برفح فى غزة

عاجل.. زوارق وطيران الاحتلال تستهدف شاطئ خان يونس ومخيم جباليا

عاجل.. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال فى مخيم الدهيشة ببيت لحم