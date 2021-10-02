هل يمكن أن يساعد شرب ماء الشيا على إنقاص الوزن الزائد؟

أوضح خبراء التغذية، أن بذور الشيا صحية بشكل لا يصدق، فهي مصدر للألياف والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة.

كما أن بذور الشيا تحتوي على حبوب كاملة ومنخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السعرات الحرارية، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

بذور الشيا هي نبات ينتمي لعائلة النعناع، تنمو بشكل كبير في المكسيك وغواتيمالا، وعلى الرغم من أن البذور نفسها صغيرة جدًا - تشبه بذور الخشخاش - إلا أنها تحتوي على العناصر الغذائية الكبيرة.

أشار الباحثون إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة ببذور الشيا، تساعد في الحماية من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسهم في الإصابة بالسرطان والأمراض المختلفة وتؤثر على طريقة تقدم الجسم في العمر.

كما أن الألياف من العناصر التي تحويها بذور الشيا، فهو أمر أساسي لصحة الأمعاء ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي بذور الشيا على البروتين، حيث يشار إليه أحيانًا باسم "اللبنات الأساسية"، فهو عنصر حيوي في صحة العضلات والجلد والعظام وغير ذلك.

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الفائقة، التي تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن الجيدة، مثل الفسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك.

هل يمكن لمياه الشيا أن تساعدك حقًا على إنقاص الوزن؟

يمكن لبذور الشيا أن تمتص ما يصل إلى 12 ضعف وزنها، فعندما تبتل تتضخم في الحجم وتتخذ ملمسًا هلاميًا، فالفكرة وراء شرب ماء بذور الشيا هي أن البذور الرطبة سوف تتضخم في معدتك وتحتل مساحة ، مما يمنعك من الشعور بالجوع، وهذا بدوره قد يجعلك تشعر بجوع أقل ويساعدك في النهاية على إنقاص الوزن.

أوضح الباحثون، أن بذور الشيا تختلط بالماء وإفرازات المعدة، الأمر الذي يساهم في تقليل الشعور بالجوع، فعندما يتباطأ الهضم، يفرز جسمك نسبة السكر في الدم بمعدل أبطأ، مما يمنع ارتفاعات وانخفاضًا في نسبة السكر بالدم التي تسبب زيادة الشهية.

مخاطر ماء بذور الشيا:

يحذر الأطباء، من المبالغة في تناول ماء بذور الشيا. في حين أنه من الجيد القيام بذلك من حين لآخر، فإن تناول بذور الشيا ليس بديلاً عن نظام غذائي صحي.

وإذا كنت تتناول الكثير من الألياف ولا تشرب سوائل كافية معها ، فستبدأ بذور الشيا في امتصاص السوائل في أمعائك وتسبب لك صعوبة في إخراج البراز.