الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تغذية: تناول حبوب بذور الشيا والكتان "موضة"

حبوب بذور الشيا
حبوب بذور الشيا

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إنه لا ينصح بتناول بذور الشيا وبذور الكتان، مشيرًا إلى أن تناولها أصبح "موضة".

وأضاف نزيه خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يستحب التعامل مع البذور واستخدامها كأطعمة، لاحتوائها على بعض المركبات السالبة.

وأردف: البذور التي يمكن استخدامها بأمان هي اللب والسمسم؛ لاحتوائهما على مركبات عضوية تنظم الهرمونات، بصفة خاصة لب اليقطين "اللب الأبيض"،  لكن يجب عدم الإكثار منه، لأن 51% منه زيوت.

 

وبالنسبة لمشاكل القولون، قال نزيه، إن الخميرة الفورية أو الخميرة البلدة، تعالج الإمساك، وتضبط ميكروبات الأمعاء المفيدة، وضبط البكتيريا في الأمعاء يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال.


 

بذور الشيا بذور الكتان الخميرة

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