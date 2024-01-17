لماذا يجب الحرص على تناول ١٠٠ جرام من بذور الشيا يوميا ؟

يعتبر تناول بذور الشيا من أكثر الاشياء التي تساعد فى الوقاية من الكثير من المشاكل الصحية، فتحتوي على عدد ضخم من الفوائد لجسمنا ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من الفوائد العديدة التي تعود على الجسم عند تناول بذور الشيا بشكل مستمر.

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى"، فأن القيمة الغذائية لـ ١٠٠ جرام بس من بذور الشيا يحتوي على الماء بنسبة 5.8 جرام، والكربوهيدرات بنسبة 42.1 جرام وتحتوى على 16.5 جرام من البروتينات، كمان بتحتوى على الدهون بنسبة 30.7 جرام وبتحتوى على 34.4 جرام من الالياف والكالسيوم بنسبة 631 مليجرام.

وبحسب ما جاء في الموقع، فأن ١٠٠ جرام كن بذور الشيا يحتوي على الحديد بنسبة 7.72 ملليجرام، والماغنيسيوم بنسبة 335 ملليجرام و860 ملليجرام من الفسفور أما البوتاسيوم فموجود بنسبة 407 ملليجرام والصوديوم بنسبة 16 ملليجرام اما الزنك فيتوافر في بذور الشيا بنسبة 4.58 ملليجرام والنحاس بنسبة 0.924 ملليجرام، والمنغنيز بنسبة 2.72 ملليجرام اما فيتامين أ فموجود بنسبة 54 وحدة دولية وفيتامين هـ متوفر بنسبة 0.5 ملليجرام وبتحتوى كمان على فيتامين c بنسبة 6 مليجرام.

ويحتوي ١٠٠ جرام من بذور الشيا على ٣٠ جرام من الكربوهيدرات اللى بتساعد فى توفير الطاقة للجسم، وهو ما يساعد بشكل كبير في القدرة على القيام بالكثير من المهام بشكل افضل بكثير، وتحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول فى الجسم وبالتالى تقليل خطر التعرض لأمراض القلب، كما أن ١٠٠جرام من بذور الشيا توفر حوالي ٣٥ % من القيمة اليومية من الكالسيوم وما يقارب ٢٤ % من القيمة اليومية من الحديد.

كما أن بذور الشيا غنية بفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين أ وفيتامينات ب، وبذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة ومنها:

حمض الكافييك (Caffeic acid).



الكمبفيرول (Kaempferol).

الكيرسيتين (Quercetin).

الميريستين (Myricetin).



حمض اللينولينيك.

وتساعد بذور الشيا في منح الجسم فيتامين ج وفيتامين هـ والزنك في بذور الشيا وهو ما يساعد في تقوية المناعة وتعزيز الصحة العامة، وأوضحت بعض الدراسات البحثية أن بذور الشيا تساعد فى فقدان الوزن، لأنها تقلل من الشهية وبتزود الحرق، وأظهرت الدراسات البحثية أن تناول بذور الشيا بيخفض من مستويات الكوليسترول وبيساعد وجود مركبات مضادات الأكسدة مثل البوليفينول في الحماية من أمراض القلب.