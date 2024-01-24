تناول بذور عباد الشمس باستمرار تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسكر

لا يعلم كثيرون فوائد تناول بذور عباد الشمس، فهى من أكثر البذرو التي تساعد في القضاء على كثير من المشكلات الصحية في الجسم، ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة لفوائد بذور عباد الشمس.

تعزز المناعة:

بذور عباد الشمس تدعم جهاز المناعة بعدة طرق، فهي تمتلك خصائص طبيعية مضادة للميكروبات، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للفيروسات، مما يساعد على صد الجراثيم التي يمكن أن تسبب لك المرض، كما أنها غنية بالسيلينيوم والزنك، اللذين يلعبان أدوارًا حيوية في وظيفة المناعة، كل من هذه العناصر الغذائية لها أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات.

توفر حصة صغيرة إلى حد ما من بذور عباد الشمس من القشرة (ربع كوب) حوالي 40٪ من كمية السيلينيوم الموصى بها يوميًا وأكثر من 13٪ للزنك، وهو ما يرفع كفاءة جهاز المناعة.

تدعم مرضى القلب:

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، في حين أن النشاط البدني المنتظم وعدم التدخين من الطرق المهمة للوقاية من تلك الأمراض، فإن التغذية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا، وقد تساعد بذور عباد الشمس في الوقاية من أمراض القلب، فتساعد بذور عباد الشمس، في حماية صحة القلب بسبب الإجراءات التآزرية (المجمعة) للدهون الجيدة ومضادات الأكسدة والألياف والبروتين والمعادن بشكل جماعي، هذه العناصر الغذائية لها آثار إيجابية على تنظيم نسبة السكر في الدم، والسيطرة على ضغط الدم، والالتهابات، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأطعمة الكاملة، مثل بذور عباد الشمس، التي تحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا، لها القدرة على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

تمنع الإصابة بالسكري:

في الولايات المتحدة، يعاني أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين من مرض السكري، لكن 80% منهم لا يعرفون أنهم مصابون بهذه الحالة، يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة وفقدان البصر، ولكن يمكن الوقاية منه أو تأخيره باتباع نمط حياة صحين ومن أبرز هذه الأنماط الصحية هو تناول بذور عباد الشمس، فيمكن أن تلعب دورًا في خفض مستويات السكر في الدم ويمكن استخدامها لعلاج مرض السكري من النوع الثاني ويقول العلماء إن المكونات النشطة بيولوجيا في هذه البذور تشارك في تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل وعلاج مقاومة الأنسولين.

تدعم إدارة الوزن الصحي:

بسبب احتوائها على الألياف ومستويات الدهون والبروتينات المشبعة، تعد بذور عباد الشمس خيارًا جيدًا للتحكم في الوزن. قد تلعب التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لحمض الكلوروجينيك الموجود في بذور عباد الشمس أيضًا دورًا في تنظيم الوزن.