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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة سهلة

الفراخ المشويه
الفراخ المشويه

مع بدايات شهر رمضان 2024، واقتراب العشر الأوائل من الانتهاء يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

أفكار فطار رمضان ٢٠٢٤.. طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة 

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وفي هذا الصدد يرصد الدستور طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

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مقادير عمل الفراخ المشوية

الفراخ: فرخة كاملة.
عصير الطماطم: ١ كوب عصير طماطم.
الصلصة: 2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.
ماء البصل: ١ كوب ماء بصل.
بهارات الشوي: ٢ ملعقة كبيرة.
الملح: ١ ملعقة متوسطة ملح.
الفلفل الاسود: ١ ملعقة متوسطة فلفل أسود.
الكمون: ١ ملعقة صغيرة كمون.
الزنجبيل: ١ ملعقة متوسطة زنجبيل بودرة.
الزعتر: ١ ملعقة متوسطة زعتر.
الكزبرة الناشفة: ١ ملعقة متوسطة كزبرة ناشفة.
الصويا صوص: ١ معلقة كبيرة صويا صوص.
الزيت: 2 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
الثوم: 4 فصوص ثوم.
الزبادي: ١ كوب زبادي.
الخل: 2 ملعقة كبيرة خل.

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خطوات عمل الفراخ المشوية

الخطوة الأولى:
في الخلاط أو الكبة  يتم وضع  الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيدًا للحصول على خليط مثل المعجون.
يتم وضع  الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيدًا ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.

الخطوة الثانية:
يتم تتبيل الفراخ في هذه الخلطة مدة لا تقل عن 6 ساعات داخل الثلاجة.

الخطوة الثالثة:
يتم وضعها في طاسة ساخنه أو شواية لمجرد اعطائها صدمة حرارية.

الخطوة الرابعة:
توضع الفراخ فى صينية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ويكون ساخن مسبقا.

الخطوة الخامسة:
مجرد أن يتم خروج الصينية من الفرن يتم وضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم وعليها نقطة من الزيت لاعطاء نكهة الشوي.

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