جدول أكلات رمضان.. طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والخضروات في دقائق

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان 2024، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان 2024 وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.



طريقة عمل مكرونة بالجمبري

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل مكرونة بالجمبري والخضروات الصحية بشكل مختلف تماما.

مكونات طريقة عمل مكرونة بالجمبري والخضروات

مكونات المكرونة بالجمبري :

مكرونة مسلوقة

جمبري مشوي

فلفل اصفر

فلفل احمر

فلفل اخضر

بصل

ثوم

كزبرة

بقدونس

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

معلقة مستردة

طماطم

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والخضروات في دقائق

فى طاسة شوحة الجمبري مع اضافة زيت زيتون والملح والفلفل.

فى وعاء ضعي كل المكونات وضيفي اليها الجمبري.



تلك الوصفة بها قيمة غذائية عالية جدا، لان فيها جمبري اللى بيحتوي على نسبة عالية من عنصر الزنك، وكمان فيه نسبة عالية من الأوميجا ٣ المهمة جدا لتقليل من الالتهابات فى الجسم اللى بتأثر على صحة القولون.

ويوجد فيها الخضروات، الغنية بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي وبتقلل من اضطرابات القلولون.



ويجب الحرص خلال شهر رمضان الكريم على تناول الاسماك بنسبة كبيرة فبعض الأشخاص لا يقوموا بتناول الاسماك خلال شهر رمضان وهو ما يجعلهم يخسروا نسبة عالية من الفوائد الصحية الكثيرة الموجودة فى الاسماك ومنها اوميجا ٣ اللازم لزيادة نسبة التركيز.

كما أن الأسماك تعمل على منح الجسم العناصر الغذائية الهامة، كما يساعد تناول الجمبري على تعزيز صحة القلب بسبب محتواه من الأحماض الدهنية أوميغا 3 المضادة للأكسدة، قد يساعد تناول الروبيان على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، وقد يساعد أيضًا على زيادة مستويات الكولسترول الجيد، كما قد يُساعد في تقوية الشرايين مما قد يُقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية