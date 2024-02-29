الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

يقلل من خطر الوفاة.. أبرز فوائد الجمبري

الجمبري
الجمبري

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول الجمبري بشكل مستمر.. ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة لفوائد تناول الجمبري.

يقلل من خطر الوفاة

إن اختيار البروتين من الجمبري على بعض أنواع البروتين الحيواني الأخرى قد يقلل من خطر الوفاة. عشرة جمبري متوسط ​​الحجم مطبوخ على البخار أو مسلوق، يوفر ما يقرب من 9 جرام (جم) من البروتين، يوفر البروتين الأحماض الأمينية، التي هي اللبنات الأساسية للحياة. تحتوي كل خلية في جسمك على البروتين الذي يقوم بتكوين خلايا جديدة وإصلاح الخلايا التالفة

 

وأظهرت الأبحاث أن تناول اللحوم المصنعة أو اللحوم الحمراء غير المصنعة يزيد من خطر الوفاة بجميع الأسباب، لكن استهلاك الأسماك لا يزيد من ذلك، وفي المقابل، فإن كل زيادة بمقدار 3.5 أونصة في تناول الأسماك يوميًا تقلل من خطر الوفاة.

 

منخفض في الزئبق

وتنصح المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين (DGA) باستهلاك 8 أونصات (أوقية) من المأكولات البحرية منخفضة الزئبق، مثل الجمبري، أسبوعيًا، الزئبق هو مادة سامة في المأكولات البحرية يمكن أن تدمر جهازك العصبي عند مستويات عالية، تشمل الأعراض فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية) وضعف العضلات.12

 

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

أظهرت الأبحاث أن تناول الأسماك قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب طالما أن السمك غير مقلي، في المقابل، تزيد الأسماك المقلية في الواقع من خطر الإصابة بأمراض القلب. وجدت دراسة نُشرت في عام 2021 أن الأشخاص الذين يتناولون الجمبري لديهم معدلات أقل لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
 

وربما سمعت أن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فكيف يؤثر بشكل إيجابي على الكوليسترول، نصحت إرشادات التغذية السابقة للحد من أمراض القلب بالحد من الكوليسترول الغذائي من الأطعمة مثل المحار ومع ذلك، فقد أزالت المبادئ التوجيهية الأحدث تلك النصيحة. لم تجد الأبحاث صلة بين الكوليسترول الغذائي وخطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وتشير بعض الأدلة إلى أن كلًا من الكوليسترول LDL ("الضار") والكوليسترول الجيد HDL ("الجيد") يرتفعان بعد تناول الجمبري. هناك في الواقع تأثير إيجابي صافي على نسبة الكوليسترول الكلي إلى الكوليسترول الحميد. كما يوفر المحار أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، كما أنه منخفض الدهون المشبعة. وبعبارة أخرى، فإن استهلاك الجمبري له تأثير إيجابي عام على مستويات الكوليسترول
 

يحسن نتائج الحمل

وجدت دراسة نُشرت في عام 2019 أن تناول ما لا يقل عن 4 أونصة من المأكولات البحرية أسبوعيًا أثناء الحمل يمكن أن يحسن نمو دماغ الجنين. ضعي في اعتبارك أن المأكولات البحرية الدهنية مثل السلمون والسردين أكثر حماية من المحار، بما في ذلك الجمبري.

ويمكن أن يوفر الجمبري العناصر الغذائية الأخرى، مثل اليود، التي تدعم نمو دماغ الجنين. توفر ثلاث أونصات من الجمبري المطبوخ 9٪ من القيمة اليومية لليود.

يقلل من مخاطر الوفيات ابرز فوائد تناول الجمبري الفوائد الجمبري الوفيات

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