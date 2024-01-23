لمحبي الشوفان.. تعرف على ما يحدث في جسمك عند تناوله صباحا

كثير ممن يتبع حمية غذائية لفقدان الوزن، يتجه نحو تناول الشوفان فى أغلب الوجبات، من أجل الحصول على الطعام الذي يرغبه ولكن مع عدم الإخلال بالنظام الغذئي الخاص به، خاصة من المعروف أن الشوفان لا يتسبب في زيادة الوزن.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الفوائد الصحية الآخرى للشوفان.

مضادات الأكسدة:

تمتلك مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في الشوفان خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابان، فثبت أن مادة البوليفينول تساعد في مقاومة الشيخوخة والمرض عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، فالإجهاد التأكسدي هو خلل بين إنتاج الجذور الحرة الضارة بالخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها غير المرغوب فيها.

علاوة على ذلك، فقد تم ربط مادة البوليفينول الموجودة في الشوفان بالحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكذلك مرض السكري من النوع الثاني والسمنة.

الشوفان يدعم تغذية أفضل:

أظهرت إحدى الدراسات أن مستهلكي دقيق الشوفان المنتظمين يسجلون درجات أعلى في مؤشر الأكل الصحي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو مقياس لجودة النظام الغذائي بشكل عام.

يمنحك شعور بالشبع لفترات طويلة:

يمكن أن يكون لدقيق الشوفان أيضًا تأثير إيجابي على الشبع، والشعور بالامتلاء الذي يستمر بعد تناول الطعام، وهو ما يقلل من رغبتك فى تناول الطعام وبالتالى عدم زيادة الوزن بشكل كبيرـ وبالتالى فأن إختيار وجبة الإفطار من الشوفان المضاف له الزبادى يعتبر من اكثر أنواع الفطار المناسبة للدايت.

يدعم وظيفة المناعة:

أوضحت إحدى الدراسات، أن دقيق الشوفان يحتوي على البيتا جلوكان، وهي ألياف ثبت أنها لا تدعم وظيفة المناعة الصحية فحسب، بل تقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، لهذه الأسباب قد يساعد تناول دقيق الشوفان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.