هل الشوفان طعام يساهم فى إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

تعتبر الوجبات التي تحتوي على الشوفان هي طعام إفطار شائع في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وفنلندا، والتي توصف بأنها مفيدة لفقدان الوزن بسبب مزيج صحي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين.

دقيق الشوفان غني بالعناصر الغذائية مثل: المغنيسيوم والزنك والألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، وتساعد في إنقاص الوزن، وتؤدي إلى صحة الأمعاء بشكل أفضل.

يقول الطبيب شايم روس ، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في جامعة نيويورك لانجون في Great Neck Medical، مزايا تناول دقيق الشوفان فيما يتعلق بالحفاظ على الوزن ، إلى جانب بعض العيوب المحتملة.

فوائد الشوفان لفقدان الوزن

يحتوي دقيق الشوفان على مزيج صحي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتي الذي يجعله مفيدًا لفقدان الوزن، يحتوي نصف كوب من شوفان كويكر قديم الطراز على 150 سعرًا حراريًا، وثلاثة جرامات من الدهون، و 27 جرامًا من الكربوهيدرات، وخمسة جرامات من البروتين، وجرام واحد من السكر الطبيعي. يحتوي على أربعة جرامات من الألياف الغذائية مع جرامين من الألياف القابلة للذوبان.

فيما يلي بعض الفوائد المتعلقة بالصحة وفقدان الوزن لهذه الوجبة المغذية:

يحافظ الشوفان على الشعور بالشبع ويساعد على تنظيم حركات الأمعاء : الألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان.

تعمل على تليين البراز، مما يسهل مروره.

كما أنه ينظم الجوع عن طريق خلق الشعور بالامتلاء.

يساعد الشوفان في الحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع: فائدة أخرى لتناول دقيق الشوفان هي أن نسخة الشوفان الملفوفة مؤهلة كغذاء منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم .

يؤدي الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي، خاصة للأشخاص المصابين بداء السكري، إلى منع المضاعفات الصحية طويلة المدى مثل أمراض القلب.

كما يساعد دقيق الشوفان على التحكم في الأنسولين: مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، ينتج البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز، ويعرف أيضًا باسم سكر الدم.

يساعد دقيق الشوفان في تعزيز جهاز المناعة : يوجد نوع واحد من الألياف القابلة للذوبان ، بيتا جلوكان ، في الشوفان ويساعد على تنشيط خلايا الدم المقاومة للعدوى. البقاء بصحة جيدة يعني أنه يمكنك أن تكون نشطًا ، وأن تحافظ على جدول تمارين منتظم ، وإما أن تفقد الوزن أو تحافظ عليه.

كيف تأكل دقيق الشوفان لفقدان الوزن

على الرغم من أن دقيق الشوفان له العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الناس يجب أن يكونوا على دراية بالعيوب المحتملة.

وتجنب إضافة الكثير من السكر، كما أن الحجم الموصى به من نصف كوب من الشوفان الجاف صحي، ولابد من الابتعاد عن الشوفان الفوري أو المنكه فإنه يحتوي على ألياف أقل وبالتالي يكون مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى فيه، كما يجب أن يبدأ الناس بدقيق الشوفان مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع.

على الرغم من عدم وجود بحث يربط بشكل مباشر بين تناول دقيق الشوفان وفقدان الوزن ، فقد وجدت الدراسات أنه فعال في السيطرة على الشهية مكوناته ومحتواه الغذائي تجعله إضافة مثالية لنظام إنقاص الوزن.