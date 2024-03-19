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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 9 رمضان 2024

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار، خلال مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعارها نفس أسعار أمس، وقد شهدت أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار بعد زيادة الافراجات الجمركية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 9 رمضان 2024

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 

 سجلت أسعارالفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 100 جنيه لليكلو، وتصل إلى المستهلك داخل الأسواق الشعبية بسعر يتراوح مابين 110 إلى 112 جنيه في الكيلو.

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم 9رمضان 2024

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19 مارس في بورصة الدواجن الرئيسية ليسجل 125 جنيها للمستهلك في الأسواق.

بينما تراجعت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 لتسجل 111 جنيه لليكلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 113 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء لتسجل 83 جنيه مقابل أسعار أمس الإثنين.

مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

وقد سجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بين 218 و230 جنيها.

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 ما بين 195 و220 جنيها.

والأوراك اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 ما بين 100 و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024  والتي سجلت 122 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

حقيقة ظهور فيروس جديد يؤدى إلى نفوق الدواجن فى المزارع

سعر كرتونة البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 19 مارس لتسجل 151 جنيها للكرتونة ليصل للمستهلك بـ161 جنيهًا.

وسعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024ما 150جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ160 جنيهًا.

والبيض البلدي اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024ما بـ 160جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بـ170 جنيهًا.

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