حقيقة ظهور فيروس جديد يؤدى إلى نفوق الدواجن فى المزارع

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان مشترك مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بأن هناك فيروسًا جديدًا يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع.

وأكد البيان المشترك لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، اليوم الإثنين، أن هذه الأخبار جملة عارية تمامًا من الصحة.



وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبة الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حاليًا يغطي كل الاحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم، إلّا أن هناك استقرارًا في الأسواق.



وأهابت وزارة الزراعة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية، والتواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.