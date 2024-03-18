الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حقيقة ظهور فيروس جديد يؤدى إلى نفوق الدواجن فى المزارع

الدواجن
الدواجن

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان مشترك مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بأن هناك فيروسًا جديدًا يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع.

وأكد البيان المشترك لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، اليوم الإثنين، أن هذه الأخبار جملة عارية تمامًا من الصحة.
 

وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبة الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حاليًا يغطي كل الاحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم، إلّا أن هناك استقرارًا في الأسواق.


وأهابت وزارة الزراعة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية، والتواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

الزراعة تنفي وجود فيروس يؤدي إلى نفوق

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء