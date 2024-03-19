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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

ننشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في بورصة الدواجن، والتي تحصد نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد مائدة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض كافة العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم بسبب الصيام.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-3-2024 استقرارًا ملحوظًا منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وذلك رغم ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق المصرية وإقبال المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية على الشراء، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 98 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 116 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 135 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 122 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 85 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18-3-2024

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 مارس 2024

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر في المزارع ما بين 9.25 جنيه و9.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر في المزارع ما بين 9.50 جنيه و9.75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين في المزارع ما بين 10:00 جنيه و10:25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين في المزارع ما بين 18:00 جنيه و18:50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الفيومي في المزارع ما بين 16:00 جنيه و16:25جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة في المزارع ما بين 16:00 جنيه و16:25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور في المزارع ما بين 9.25 جنيه و9.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام في المزارع ما بين 30.00 جنيه و30.25 جنيه.

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سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-3-2024

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 148 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين بنحو 160 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 147 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين بنحو 152 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 150 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين بنحو 162 جنيهًا.

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