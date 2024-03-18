استقرت أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت عند نفس القيم المتداولة منذ أسبوعين تقريبًا دون أي تحركات تذكر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 مارس 2024، وفق الأسعار المتداولة على منصات تداول أسعارها من البورصة.

سعر الحديد في مصر 2024 اليوم

سعر طن حديد بشاى 54،000 جنيه.

سعر طن حديد العتال 53،000 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 52،000 جنيه.

سعر طن حديد الكومى 52،000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 54،000 جنيه.

سعر طن حديد عطيه 52،500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 51،000 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 52،000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 52،000 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 51،000 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 53،000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 52،000 جنيه.

سعر حديد عز في مصر اليوم

استقر سعر حديد عز عند نفس القيمة هو أيضًا حيث بلغ سعر الطن 55،000 جنيه.

سعر الأسمنت في مصر اليوم

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه.

سعر أسمنت السهم 1،900 جنيه.

سعر أسمنت الفهد 1،920 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

سعر العسكري بني سويف 1،910 جنيه.

سعر أسمنت المسلح 1،950 جنيه.

سعر جنوب الوادي 1،910 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص 1،940 جنيه.

سعر أسمنت السويس 1،990 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 2،070 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 1،960 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1،910 جنيه.

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه.

سعر أسمنت حلوان 1،980 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 2،060 جنيه.

سعر أسمنت المهندس 2،250 جنيه.

سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه.

سعر أسمنت المصري 2،060 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه.

سعر أسمنت التعمير 2،150 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.

سعر أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه.

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

سعر أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

سعر أسمنت أسوان 2،250 جنيه.

سعر أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

سعر أسمنت قنا 2،400 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه.