الذرة الأوكرانى بـ12500جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف من الذرة والصويا اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجَّل سعر طن الذرة "أرجنيني": 14500 جنيه، فيما سجَّل سعر طن الذرة "برازيلى": 14500 جنيه، وسجَّل سعر طن الذرة "أوكراني": 12500 جنيه، بينما سجَّل سعر طن الذرة "تركي" 12600 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة "محلي" "حورس": 2700 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة الصفراء: 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنيني" 15100 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه.

أسعار الصويا

وسجَّل سعر طن كسب صويا محلي 44%: 28700 جنيه، بينما سجَّل كسب صويا 46% محلي: 29700 جنيه، وسجَّل كسب صويا مستورد: 29700 جنيه، وسجَّل سعر صويا فول فات "مستورد": 38400 جنيه أرضه، فيما سجَّل صويا فول فات "محلي": 37300 جنيه، أرضه، وسجَّل صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” أرضه"، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 2000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 5050 جنيها، وبلغ سعر جيلوتين محلى: 42000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 9250 جنيها، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 13100 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى25600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23200 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 22700 جنيه.