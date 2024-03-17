الطماطم بـ5 جنيهات والبطاطس بـ10.5.. أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم
شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، في سوق العبور للجملة انخفاضًا جديدًا في سعر الكيلو الواحد لعدد من الأصناف، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 4 و10.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و20 جنيهًا للكيلو.
وتستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة.
أسعار الخضروات اليوم الأحد
- سعر الكوسة من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الجزر من 3- 4.5 جنيه للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 6- 22 جنيهًا للكيلو.
- سعر الملوخية من 12- 18 جنيهًا للكيلو.
أسعار الباذنجان
- أسعار الباذنجان البلدي من 4- 7 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 5- 9 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 10- 20 جنيهًا للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 7- 15 جنيهًا للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 7- 15 جنيهًا للكيلو.
- سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 18- 20 جنيهًا للكيلو.
- سعر البسلة من 19- 23 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 6- 10 العبوة قفص.
- سعر الورق العنب البناتي من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
- سعر ورق العنب البلدي من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفلفل
- سعر فلفل رومي "بلدي" من 16- 18 جنيهًا للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 16- 18 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 15- 25 جنيهًا للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 21- 25 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 14 و20 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
- سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.
- سعر الخرشوف 5 واحدات العبوة كيلو من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضروات
- سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".
- تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ"القطعة 3 كيلو".
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ"القطعة 1 كيلو".
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر البروكلى من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ"الربطة 1 كيلو".
- سعر الشبت من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر البقدونس من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر الجرجير من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة".
- سعر الكسبرة من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر النعناع 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر السلق 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ"الطبق 250 جرامًا".
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات "5 وحدات وزن كيلو"