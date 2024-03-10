سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الأحد 10-3-2024

لم تشهد أسعار مواد البناء أي تغير يُذكر في سعري الحديد والأسمنت على عكس المتوقع بعد قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بالإيداع والإقراض والسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، حيث تم تداول الأسعار بنفس القيم في السوق المصري.

ونرصد خلال السطور التالية سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 مارس 2024 وأسعار مواد البناء، كذلك كما جاءت في السوق المصري.

سعر الحديد في مصر اليوم



حديد بشاى 54،000 جنيه.

حديد العتال 53،000 جنيه.

حديد المعادى 52،000 جنيه.

حديد الكومى 52،000 جنيه

حديد المراكبى 54،000 جنيه.

حديد عطيه 52،500 جنيه.

حديد العشري 51،000 جنيه.

حديد الجيوشي 52،000 جنيه.

حديد مصر ستيل 52،000 جنيه.

حديد بيانكو 51،000 جنيه.

حديد المصريين 53،000 جنيه.

حديد سرحان 52،000 جنيه.

سعر حديد عز في مصر

استقر سعر حديد عز عند 55،000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1،980 جنيه.

اسمنت السهم 1،900 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،910 جنيه.

أسمنت المسلح 1،950 جنيه.

جنوب الوادي 1،910 جنيه.

أسمنت المخصوص 1،940 جنيه.

أسمنت السويس 1،990 جنيه.

أسمنت السويدي 2،070 جنيه.

أسمنت العسكري 1،960 جنيه.

أسمنت النصر 1،910 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه.

أسمنت حلوان 1،980 جنيه.

أسمنت المنيا 2،060 جنيه.

أسمنت المهندس 2،250 جنيه.

أسمنت تايتان 2،060 جنيه.

أسمنت المصري 2،060 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيه.

أسمنت التعمير 2،150 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

أسمنت البرج 2،350 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9،000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6،200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1،500 جنيه.

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم 85 جنيهًا.

رمل خشن 100 جنيه.

زلط عادة 215 جنيهًا.

زلط فينو 310 جنيهات.

زلط مخصوص 280 جنيهًا.

زلط سن2 مقاس 22 230 جنيهًا.

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