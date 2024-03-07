الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس 2024 في مصر 

مواد البناء
مواد البناء

حالة من الترقب تشهدها الأسواق في مصر لرصد سعر الحديد والأسمنت ومختلف أسعار مواد البناء، وذلك بعد قرار البنك المركزي أمس الأربعاء  بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، وزيادة التوقعات بانخفاض أسعار مواد البناء.
 

وننشر في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ في السوق المصري.
 

سعر الحديد في مصر اليوم 

طن حديد بشاى 54،000 جنيها.
 

طن حديد العتال 53،000 جنيها.

طن حديد المعادى 52،000 جنيها.

طن حديد الكومى 52،000 جنيها.

طن حديد المراكبى 54،000 جنيها.

طن حديد عطيه 52،500 جنيها.

طن حديد العشري 51،000 جنيها.

طن حديد الجيوشي 52،000 جنيها.

طن حديد مصر ستيل 52،000 جنيها.

طن حديد بيانكو 51،000 جنيها.

طن حديد المصريين 53،000 جنيها.

طن حديد سرحان 52،000 جنيها.

إقرأ أيضا 
سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/3/5
 سعر حديد عز في مصر 

ما زال حديد عز يستقر عند 55،000 جنيها للطن.

البنك المركزى يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس

أخبار فاتتك|تراجع أسعار زيت الطعام فى الأسواق.. وصواريخ حزب الله اللبنانى تصيب مبنى فى شمال إسرائيل

سعر الأسمنت في مصر 

أسمنت المعلم 1،980 جنيها.
اسمنت السهم 1،900 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،910 جنيهات.

أسمنت المسلح 1،950 جنيها.

جنوب الوادي 1،910 جنيهات.

أسمنت المخصوص 1،940 جنيها.

أسمنت السويس 1،990 جنيها.

أسمنت السويدي 2،070 جنيها.

أسمنت العسكري 1،960 جنيها.

أسمنت النصر 1،910 جنيهان.

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيها.

أسمنت حلوان 1،980 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها.

أسمنت التعمير 2،150 جنيها.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه.

txt

صندوق النقد: نرحب بقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس

txt

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 فبراير 2024  في مصر 

txt

اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة فى أسعار السلع بعد قرارات المركزى بشأن سعر الصرف

txt

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

سعر الحديد أسعار مواد البناء سعر حديد عز سعر الأسمنت والاسمنت

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكي نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟