أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس 2024 في مصر 

حالة من الترقب تشهدها الأسواق في مصر لرصد سعر الحديد والأسمنت ومختلف أسعار مواد البناء، وذلك بعد قرار البنك المركزي أمس الأربعاء بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، وزيادة التوقعات بانخفاض أسعار مواد البناء.



وننشر في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ في السوق المصري.



سعر الحديد في مصر اليوم

طن حديد بشاى 54،000 جنيها.



طن حديد العتال 53،000 جنيها.

طن حديد المعادى 52،000 جنيها.

طن حديد الكومى 52،000 جنيها.

طن حديد المراكبى 54،000 جنيها.

طن حديد عطيه 52،500 جنيها.

طن حديد العشري 51،000 جنيها.

طن حديد الجيوشي 52،000 جنيها.

طن حديد مصر ستيل 52،000 جنيها.

طن حديد بيانكو 51،000 جنيها.

طن حديد المصريين 53،000 جنيها.

طن حديد سرحان 52،000 جنيها.

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سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/3/5

سعر حديد عز في مصر

ما زال حديد عز يستقر عند 55،000 جنيها للطن.

سعر الأسمنت في مصر

أسمنت المعلم 1،980 جنيها.

اسمنت السهم 1،900 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،910 جنيهات.

أسمنت المسلح 1،950 جنيها.

جنوب الوادي 1،910 جنيهات.

أسمنت المخصوص 1،940 جنيها.

أسمنت السويس 1،990 جنيها.

أسمنت السويدي 2،070 جنيها.

أسمنت العسكري 1،960 جنيها.

أسمنت النصر 1،910 جنيهان.

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيها.

أسمنت حلوان 1،980 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها.

أسمنت التعمير 2،150 جنيها.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه.