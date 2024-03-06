اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة فى أسعار السلع بعد قرارات المركزى بشأن سعر الصرف

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني،لاسيما أنها بداية الطريق لإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنيه المصري، وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أن البنك المركزى اتخذ عددا من الإجراءات المهمة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية، لافتة إلى أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية سيسهم فى تشجيع القطاع الخاص، وتساعد على التنافسية.

وأوضحت “عفيفي” أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل على تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، مما يسهم في زيادة النقد الأجنبى داخل السوق المصرية.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.