الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة فى أسعار السلع بعد قرارات المركزى بشأن سعر الصرف

سلع
سلع

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني،لاسيما أنها بداية الطريق لإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنيه المصري، وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.

txt

رئيس صحة الشيوخ: سعر الصرف المرن خطوة مهمة لاستقرار سوق الدولار

txt

القيادة السياسية رفضت اتخاذ قرار يتعلق بسعر الصرف قبل 9 أشهر.. لماذا؟

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء  إلى أن البنك المركزى اتخذ عددا من الإجراءات المهمة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية، لافتة إلى أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية سيسهم فى تشجيع القطاع الخاص، وتساعد على التنافسية.

وأوضحت “عفيفي” أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل على تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، مما يسهم في زيادة  النقد الأجنبى داخل السوق المصرية.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني التسعير العادل للجنية المصري البنك المركزي

مواد متعلقة

النائب أحمد عثمان: قرارات "المركزى" تسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار

الجبلاوى يشيد بقرارات البنك المركزى لمواجهة التضخم ودعم الاستثمار

برلمانيون: "قادرون باختلاف" فى عقل وقلب القيادة السياسية

برلمانية تثمن قرار الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

الحكومة تتعهد بتشغيل الشهر العقارى بمنطقة الأميرية خلال 3 أسابيع

"صحة النواب" توصي بتوفير مستلزمات عمليات القلب في سوهاج

"شباب النواب" توصي بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟