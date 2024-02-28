برلمانيون: "قادرون باختلاف" فى عقل وقلب القيادة السياسية

أكد برلمانيون أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوى الهمم، مشيدين بتوجيهات الرئيس للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق "قادرون باختلاف".

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على تقديم دعم كبير لذوي الهمم، مشيرة إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف يؤكد حرصه على الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، في بيان لها، إلى أن المؤسسة التشريعية كانت حريصة على إصدار عدد من التشريعات الداعمة لذوي الإعاقة في مصر لتحقيق مظلة حماية اجتماعية، مشددة على دور القيادة السياسية في دعم أصحاب الهمم في كل المجالات، لافتة إلى بروز بعضهم في مجالات مختلفة منها الرياضة، وقالت: "قادرون باختلاف في عقل وقلب القيادة السياسية".



قرقر: احتفالية قادرون باختلاف تكشف نجاح الدولة في الاهتمام بذوي الهمم

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية ما شهدته احتفالية قادورن باختلاف التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشيرًا إلى أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، يتلقى ذوو الاحتياجات الخاصة دعمًا غير مسبوق، وهو ما كفل لهم العديد من الحقوق مؤخرًا، مشيدًا باحتفالية قادرون باختلاف التي تضمنت العديد من الفقرات التي تكشف مدى اهتمام الدولة بذوي الهمم.

ولفت قرقر إلى أهمية توجيهات الرئيس للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، مؤكدًا أن زيادة المخصصات المالية للصندوق تسهم بشكل كبير في عمل طفرة من حيث الخدمات المقدمة.

وقال النائب: ما شهدناه في الاحتفالية من نماذج مشرفة وقدرات مختلفة في الفن والثقافة والرياضة نتاج طبيعي للدعم غير المسبوق الذي يتلقاه ذوو الهمم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن احتفالية اليوم تؤكد أن الدولة المصرية لا تستثني أي فئة في الدولة من اهتماماتها، حيث إن هناك اهتمامًا واضحًا بجميع المواطنين في وقت كان هناك تهميش واضح لهم من قبل.

الصيرفي: الرئيس السيسي أول رئيس يوفر حياة كريمة لقادرون باختلاف

وأكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عدة رسائل إنسانية وسياسية خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، بأن الدولة تهتم بهم وترعاهم للحصول على حقوقهم فى حياة كريمة ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح "الصيرفي" أن تسليط الضوء باحتفالية قادرون باختلاف، على معاناة الأشقاء الفلسطينيين، دليل على إنسانية الرئيس السيسي، ودعمه المستمر لكل قادرون باختلاف من المصريين ومن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت "الصيرفي" إلى أن الرئيس السيسي يعد أول رئيس يهتم بأصحاب الهمم وقادرون باختلاف باعتبارهم مبدعين وأصحاب رسالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كل المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تحرص على توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الهمم، وأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة وتوفر فرص عمل لهم.