برلمانية تثمن قرار الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

قدمت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل للأشخاص "قادرن باختلاف"، خاصة بعد قراره تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، مضيفة أن الرئيس السيسي قدم لـ"قادرون باختلاف" ما لم يقدم رئيس آخر، وتابعت قائلة: "الرئيس السيسي أب لجميع المصريين".

وقالت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، إن الإنسانية والرحمة جزء أصيل من مجتمعنا، موضحة أن القيادة السياسية لن تستثنى أي فصيل في الدولة من اهتماماتها بل هناك اهتمام واضح بجميع المواطنين في وقت كان هناك تهميش واضح لهم، مشيرة إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام والدعم المتواصل يؤكد على التحدي والمثابرة والتغلب على الظروف.

احتفالية "قادرون باختلاف"

وأشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس وحديثه مع الأطفال خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، موضحة أن "هذا اليوم وما نشاهده من فعاليات وفرحة الأطفال، نعيش عليه طوال السنة بفرحة وسعادة".

احتواء ذوي الهمم

وشددت خطاب على أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم، كما أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وقامت بدور كبير في دمجهم في المجتمع، من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضدهم، قائلة: "دولتنا كبيرة وعظيمة".

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.