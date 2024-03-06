الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صندوق النقد: نرحب بقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس

صندوق النقد
صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين المسئولين في البنك ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ورفع البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

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