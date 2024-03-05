سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/3/5

يشغل بال المستثمرين مع بداية الصباح معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 عبر جوجل، حيث تعرضت أسواق مواد البناء في الفترة الماضية لموجة من تراجع السعر، ومنها أسعار حديد التسليح وكذلك خام البليت، وهو ما يكون انعكس على باقي مواد البناء الأخرى.

الحديد والاسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 5/3/2024

وفيما يلى تنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت بعد تراجعها، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

وقد تراجع سعر طن الحديد الاستثمارى اليوم الثلاثاء بقيمة مبلغ 3350 جنيها فيما ارتفع سعر الأسمنت الارمادى بمبلغ 29 جنيها للطن الواحد.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51105.36 جنيه.

سعر حديد السويس يسجل 53000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.

سعر حديد عز

سجل حديد عز نحو 52283.12 جنيه.

حديد مصر ستيل يسجل 52000 جنيه.

سعر حديد الجارحى يسجل 53000 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيهًا.

سجل طن أسمنت أسمنت بني سويف العسكري 1910 جنيهات.

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2010 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1920 جنيهًا.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة بلغ الطن إلى 2000 جنيه.

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وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2010 جنيهات.

بلغ سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط اليوم الثلاثاء 1300 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 1310 جنيهات.