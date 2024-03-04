سعر طن الحديد اليوم الإثنين 4/3/2024 في مصر

عاود سعر الحديد اليوم في مصر ارتفاعه رغم قرار شركات الحديد نهاية فبراير الماضي بخفض سعر الحديد تسليم أرض المصنع والذي بدأته شركة حديد عز وتلته باقي الشركات.

سعر الحديد اليوم في مصر

وسجل سعر الحديد اليوم للحديد الاستثماري ارتفاع بنحو 3756 جنيه وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر.

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 50699.27 جنيه مرتفعًا بنسبة 6.9% وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وبلغ متوسط السعر الحديد الخام: 113.89دولار / الطن المترى

بينما سجل سعر حديد التسليح متوسط السعر: 541.69دولار / طن

وجاء سعر الحديد اليوم في بعض الشركات كالتالي:

سعر الحديد بشاى 54.000 جنيه

سعر الحديد العتال 53.000 جنيه.

سعر الحديد المراكبي 54.000 جنيه.

سعر الحديد عطيه 52.500 جنيه.

سعر الحديد العشري 51.000 جنيها

سعر الحديد المعادي 52.000 جنيه.

سعر الحديد الكومي 52.000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

سجل حديد عز اليوم ارتفاع بنسبة 5.6% بما يعادل 2869 جنيه ليصل إلى سعر 52294.7 جنيه، وكان حديد عز قد قرر نهاية فبراير الماضي وتلته العديد من شركات الحديد خفض أسعار مبيعاتها، بما يتراوح من 6000 إلى 7020 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وبدأ تنفيذ الاسعار الجديد بداية من مارس الجاري.

أسعار مواد البناء.. سعر الأسمنت اليوم

سعرأسمنت جنوب الوادي 1910 جنيه.

سعرأسمنت المخصوص 1940 جنيه.

سعرأسمنت السويس 1990 جنيه.

سعرطن الأسمنت الرمادي 2278 جنيه.

سعر الأسمنت المخلوط سجل الآن 1400 جنيه.

سعرأسمنت المعلم 1980 جنيه.

سعرأسمنت السهم 1900 جنيه.

سعرأسمنت الفهد 1920 جنيه.

سعرأسمنت وادي النيل 1900 جنيه.

سعرأسمنت العسكري بني سويف 1910 جنيهات.

سعرأسمنت المسلح 1950 جنيه.