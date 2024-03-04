الحكومة تحدد سعر أردب القمح 2024.. وتشجع المزارعين على زراعته

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر أردب القمح 2024، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، والذي وضعت في تقديرها هامش ربح للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح.

سعر أردب القمح 2024..لصالح المزارعين وفي الأسواق



وأعلنت الحكومة سعر أردب القمح 2024 بقيمة 1600 جنيه والسعي لزيادته إلى 2000 جنيه، وهو سعر عادل للمزارعين، وتأمل الحكومة أن يصل معدل توريد القمح إلى 50 % فأكثر خلال العام الجاري.

وتبذل الدولة مجهودًا للعمل على زيادة دخل المزارعين من خلال تحريك أسعار شراء السلع الإستراتيجية وتوفير خدمات تجهيز الأرض للزراعة مثل الآلات الحديثة والتكلفة والتقاوي والتي تم توفيرها للمزارعين وفقًا للخريطة الصنفية للمحصول.

وقالت وزارة الزراعة إن المساحات المزروعة بالقمح في مصر تمثل نحو 3.4 مليون فدان في حين تستهدف زراعة نحو 4 ملايين فدان خلال الموسم الحالي بشكل تدريجي في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم الزراعة التعاقدية على المحاصيل الإسترايجية، وإنه يتم بالتنسيق مع وزارة الري وتحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية وتحديد حجم الإنتاج الزراعي للقمح والمحاصيل الزيتية، بحيث تمكن الوزرات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من الخارج وسياسات التسعير للمنتجات الزراعة المحلية وحجم الخام الزراعى الموجه للتصنيع الغذائي (المكرونة) خلال الشهور المقبلة.

وسجل سعر كيلو القمح في الأسواق المصرية للمستهلكين 22 جنيه، في حين بلغ سعر طن القمح الروسي نحو 13.500 جنيه في البورصة، وطن القمح الأوكراني بروتين سجل نحو 14.400 جنيه.