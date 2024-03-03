سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 3-3-2024 فى مصر 

استقرت أسعار مواد البناء عند نفس القيمة التي ارتفعت عندها في معاملات بداية الأسبوع الجاري، الأمر الذي يؤثر بدوره على أسعار الوحدات السكنية في مختلف المناطق السكنية.



وننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد وأسعار مواد البناء في مصر وفق آخر سعر تم تداوله في السوق المصري.

سعر الحديد اليوم في مصر



سعر طن حديد بشاى 54،000 جنيها.

سعر طن حديد العتال 53،000 جنيها.

سعر طن حديد المعادى 52،000 جنيها.

سعر طن حديد الكومى 52،000 جنيها.

سعر طن حديد المراكبى 54،000 جنيها.

سعر طن حديد عطيه 52،500 جنيها.

سعر طن حديد العشري 51،000 جنيها.

سعر طن حديد الجيوشي 52،000 جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل 52،000 جنيها.

سعر طن حديد بيانكو 51،000 جنيها.

سعر طن حديد المصريين 53،000 جنيها.

سعر طن حديد سرحان 52،000 جنيها.

سعر حديد عز في مصر

استقر سعر الطن من حديد عز عند 55،000 جنيها.

سعر الأسمنت في مصر

أسمنت المعلم 1،980 جنيها.

اسمنت السهم 1،900 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،910 جنيهات.

أسمنت المسلح 1،950 جنيها.

جنوب الوادي 1،910 جنيهلا.

أسمنت المخصوص 1،940 جنيها.

أسمنت السويس 1،990 جنيها.

أسمنت السويدي 2،070 جنيها.

أسمنت العسكري 1،960 جنيها.

أسمنت النصر 1،910 جنيهات.

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيها.

أسمنت حلوان 1،980 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها.

أسمنت التعمير 2،150 جنيها.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه.

سعر الرمل والزلط



رمل ناعم 85 جنيها.

رمل خشن 100 جنيه.

زلط عادة 215 جنيها.

زلط فينو 310 جنيهات.

زلط مخصوص 280 جنيها.

زلط سن2 مقاس 22 230 جنيها.



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