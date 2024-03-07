الغرف التجارية: سنشهد فى الأيام المقبلة انخفاضًا فى أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن كل ما يهم المواطن المصري هو توفير السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة، معبرًا: "ننادي منذ 3 أشهر بهذا الأمر وكنا نعقد اجتماعات مستمرة بشأنه".

قرارات البنك المركزي

وأكد الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وفرة السلع في الأسواق تجعل هناك تنافسية ستعمل على تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة.

وتابع: "هناك ثقة بدأت تعود في مجتمع الأعمال، وهناك شركات كثيرة ستضخ استثمارات، وسنشهد في الأيام المقبلة انخفاضا أكثر في عدد كبير من السلع".

آليات السوق المصري

واستطرد: "قرارات البنك المركزي تتحدث عن تعويم غير مضار، ويجب أن تعمل به آليات السوق، وهذا سيخلق ثقة ويجلب استثمارات ويحقق استدامة في الفترة المقبلة".