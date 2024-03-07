"اللى اشترى بالغالى خسر".. إجراء حكومى قاسٍ على البائع المغالى فى الأسعار

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، كيفية إدارة الحكومة للرقابة على الأسواق، والتفتيش، قائلًا: "بالنسبة لطباعة السعر على السلعة أو وضع الحد الأقصى للسعر للبيع للمستهلك على الفاتورة الإلكترونية، والقيام بالتفتيش على ذلك تم التوافق على أن تكون البداية لـ7 مجموعات سلعية أساسية تمس المواطن البسيط".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن ما يجري تنفيذه أن الزيارة الرقابية الأولى ستكون توعية، في كل المحافظات والقرى، والزيارة الثانية إذا وجدنا مخالفة وتجاوز الحد الأقصى سنقوم بمصادرة السلع".

وتابع: "وسيتم تعميم تلك الإجراءات على كافة السلع لاحقا".

وأوضح أن الحكومة وعدت بخفض الأسعار فلا داعي للتهافت على الشراء، قائلًا: "اللي اشترى بسعر غالي خسر، لأن الأسعار في نزول مستمر وهذا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأكد أن العمل مع التجار كان خلال الشهور الماضية، من خلال "الوفرة"، و"دعم التجار"، مرددًا: "الدولة لديها أنياب ولن تحمي سوى التاجر الشريف الملتزم".

وشدد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على دور المواطن في معاونة الحكومة على ضبط الأسعار، قائلًا: "الممارسات الاحتكارية مجرمة، ويأتي عندما لا يكون منافسة، وهنا دور المواطن اللي لازم يدور على السعر الأرخص، مما يجبر التاجر على خفض الأسعار لأن محدش هيشتري منه".