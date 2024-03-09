السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الكتاكيت اليوم
أسعار الكتاكيت اليوم

يبحث الكثير من المهتمون بتربية الدواجن، عن أسعار الكتاكيت اليوم، والتي تنعكس علي سعر كيلو الدواجن، في النهاية، وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الداوجن، بينما شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الشركات تراجع طفيف، ويختلف سعر الكتكوت بحسب  النوع والعمر.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليوم السبت 

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت والتي جاءت كالتالي:-

كتكوت أبيض شركات عمريوم تراوح سعر مابين  33 جنيه  و39 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان عمريوم تراوح سعر مابين  24 جنيه  و24.25 جنيه.

كتكوت ساسو عمريوم تراوح سعر مابين   11 جنيه  و12 جنيه.

كتكوت ساسو بيورعمريوم تراوح سعر مابين   12 جنيه و 13 جنيه.

كتكوت بلدي حرعمريوم تراوح سعر مابين   7.5 جنيه و 8.5 جنيه.

كتكوت هجين  عمريوم تراوح سعر مابين   9 جنيه  و  10 جنيه.

كتكوت جيل ثاني عمريوم تراوح سعر مابين  11 جنيه و 12 جنيه.

كتكوت روزي بيورعمريوم تراوح سعر مابين  13 جنيه  و14 جنيه.

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الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

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الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت في بورصة الشركات 

سعر كتكوت في بورصة شركة القاهرة للدواجن 34 جنيه.   

سعر كتكوت في بورصة شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن35   جنيه.     

سعر كتكوت في بورصة شركة الفيروز(زلط/ابو زيد) 32 جنيه.       

سعر كتكوت في بورصة شركة الوطنية   كب 35.5 جنيه.  

سعر كتكوت في بورصة شركة الوادي روص  34 جنيه.   

سعر كتكوت في بورصة شركة العناني 37  جنيه.   

سعر كتكوت في بورصة شركة نيوجين 35.5 جنيه.

سعر كتكوت في بورصة شركة عاصم الخرصاوى 34 جنيه.       

سعر كتكوت في بورصة شركة القصبي  اي ار 33 جنيه.

سعر كتكوت في بورصة شركة رواد النيل 35 جنيه.

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قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 21-2-2024 في بورصة الدواجن

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